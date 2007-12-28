Яценюк оказался меж пяти огней

Бюджетный комитет завершает состоянием на 17:30 обработку поправок в бюджет, которые были внесены по настоянию депутатов.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Арсений Яценюк.

"Сейчас завершается заседание комитета по вопросам бюджета, он находится на завершающей стадии обработки пожеланий депутатов", - сообщил председатель.

Он также сообщил, что несколько минут назад получил письмо от премьера Юлии Тимошенко, где она сообщает, какие предложения учтены, а какие требуют доработки.

"Если вы разрешите, я бы поднялся в комитет, чтобы передать это письмо", - попросил председатель ВР.

Депутаты слушали его без эмоций.

"Тогда я пошел с вашего позволения", - спросил Яценюк. Но тут депутаты захотели высказаться по процедуре.

"Хотите высказаться по процедуре? Нет проблем", - ответил Яценюк.

На замечание депутатов, что председатель нарушил регламент, начав заседание на 25 минут позже, Яценюк напомнил, что регламент нарушают и главы фракций, которые не могут договориться.

"Мы за две минуты боремся или за принятие бюджета?", - спросил председатель парламента.

"Я не меж двух, а меж пяти огней, поэтому дайте 20-25 минут", - попросил еще раз Яценюк и пошел на заседание бюджетного комитета.

Во время короткой дискуссии в зале, на замечание Петра Симоненко, что Кабмин в бюджете пытается перебрать функции Верховной Рады, Яценюк уверил: "Никогда при моем председательстве не будет, чтобы Кабмин подменял Верховную Раду".

Украинская правда