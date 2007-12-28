Симоненко нацелился принять бюджет-2008 уже сегодня
И еще немного обещает на потом
Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО прогнозирует принятие государственного бюджета на 2008 год до конца сегодняшнего дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.
«Исходя из того, что в коалиции есть настрой, то будет принят», - сказал П.СИМОНЕНКО.
По его словам, фракция КПУ приняла политическое решение и готова поддержать принятие бюджета при условии, что все социальные инициативы, задекларированные правительством, будут выполнены. В частности, отметил П.СИМОНЕНКО, это касается повышения заработных плат и пенсий, возврат обесцененных сбережений и т. п. «Мы также это поддержим», - сказал он.
При этом П.СИМОНЕНКО отметил, что КПУ настаивает на исключении из текста документа второго раздела, которым предусматривается внести изменения в 102 закона. «Это очень опасная вещь, поскольку правительство вмешивается в законодательное поле», - сказал П.СИМОНЕНКО.
При этом он добавил, что изменения к законодательству, которые предлагаются в проекте госбюджета-2008, могут быть внесены в период до 31 марта 2008 года, пока правительство внесет изменения в главный финансовый документ страны. «Мы, фракция КПУ, гарантируем, что возьмем на себя ответственность за принятие этих изменений», - сказал он.