Симоненко нацелился принять бюджет-2008 уже сегодня

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО прогнозирует принятие государственного бюджета на 2008 год до конца сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Исходя из того, что в коалиции есть настрой, то будет принят», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, фракция КПУ приняла политическое решение и готова поддержать принятие бюджета при условии, что все социальные инициативы, задекларированные правительством, будут выполнены. В частности, отметил П.СИМОНЕНКО, это касается повышения заработных плат и пенсий, возврат обесцененных сбережений и т. п. «Мы также это поддержим», - сказал он.

При этом П.СИМОНЕНКО отметил, что КПУ настаивает на исключении из текста документа второго раздела, которым предусматривается внести изменения в 102 закона. «Это очень опасная вещь, поскольку правительство вмешивается в законодательное поле», - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он добавил, что изменения к законодательству, которые предлагаются в проекте госбюджета-2008, могут быть внесены в период до 31 марта 2008 года, пока правительство внесет изменения в главный финансовый документ страны. «Мы, фракция КПУ, гарантируем, что возьмем на себя ответственность за принятие этих изменений», - сказал он.