Украина назвала политика года (опрос)

30,7% украинцев назвали лидера БЮТ, премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО политиком 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

На втором месте в этой категории лидер Партии регионов, бывший глава правительства Виктор ЯНУКОВИЧ, которого политиком года назвали 14,8% опрошенных.

Третьим в рейтинге идет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО – 6,6%, четвертым - председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК – 4%.

Лидера блока своего имени Владимир ЛИТВИНА политиком года назвали 3,8% респондентов, председателя КПУ Петр СИМОНЕНКО – 2,5%, лидера Гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО -2,4%.

12,3% опрошенных украинцев считают, что ни один из названных не достоин быть избранным политиком года. Не смогли ответить на вопрос 16,8%.

Соцопрос проводился с 20 по 26 декабря 2007 года. Были опрошены 2018 респондентов, старше 18 лет во всех регионах Украины. Вероятная погрешность выборки составляет 2,3%.