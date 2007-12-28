Аваков назвал лучшего кандидата в мэры Харькова

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ считает народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА наилучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор Харьковщины заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Без сомнений, харьковчанам нужен мэр-политик, но не «оратор». Политик, который занимается хозяйством города. Сегодня хозяйство города находится в таком тяжелом состоянии, что я, например, при всем своем опыте административной работы и глубоком знании процесса, не взялся бы быть мэром. Сейчас это высокая ответственность», - сказал А.АВАКОВ.

Отвечая на вопрос о возможных кандидатурах на должность мэра Харькова на досрочных выборах, А.АВАКОВ сказал: «Из всего спектра возможных кандидатов на эту должность и моих знаний о кандидатах я для себя вынес мнение о том, что Александр ФЕЛЬДМАН был бы хорошим мэром для харьковчан».

По мнению губернатора, возможный претендент на должность мэра должен быть человеком, способным принести пользу Харькову и харьковчанам, который не будет «думать о том, как прирастить свой капитал и обогатиться, а о том, как войти в историю Харькова мэром, который очень много сделал для города».

При этом А.АВАКОВ отметил, что он знаком с некоторыми программами, которые А.ФЕЛЬДМАН готов предложить городу, и которые, по его мнению, крайне необходимы Харькову.

«По итогам анализа этих программ я вижу, - сказал А.АВАКОВ, - что Александр ФЕЛЬДМАН - оптимальная кандидатура на должность Харьковского городского председателя».

В то же время губернатор заметил, что досрочные выборы мэра Харькова еще не объявлены, а его позиция - это лишь отдельное мнение одного жителя полуторамиллионного города.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря председатель Харьковской областной государственной администрации А.АВАКОВ направил на имя председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА представление о назначении внеочередных выборов Харьковского городского председателя и горсовета.

27 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказалась за проведение перевыборов мэра Харькова.