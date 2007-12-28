Среднестатистического украинца больше всего раздражает Тимошенко (опрос)

Еженедельно с помощью социологических опросов всеукраинский еженедельник «Профиль» выяснял пристрастия и предпочтения украинцев, узнавал, как они живут, и что любят. Коллективный портрет жителя большого города может позволить судить о тенденциях в стране. Немилосердный, патриотичный, не читающий, смелый – это только некоторые общие черты среднестатистического украинского горожанина.

Возможно, самыми неожиданными оказались результаты опроса о предпочтениях в профессии – наименее престижной, кроме работы дворника (23,5%), «условный житель большого города» назвал труд учителя (11,8%). Также не любит он рекламу: была бы его воля – запретил бы в любом виде. И только 17% опрошенных избавились бы раз и навсегда от рекламы политической.

А вот деньги на черный день среднестатистический горожанин не откладывает – эту позицию выбрало почти 40%. Среди тех, кто все-таки копит – треть доверяют сбережения банкам, а 22,5% – хранят их дома.

Не особенно раскошеливается среднестатистический горожанин и на свое здоровье – на медицинские нужды отдает до 50 грн. каждый месяц. И только каждый пятый позволяет себе сумму до 100 грн. Экономят и на пище духовной – почти половина вообще не покупает книжки, а среди тех, кто все же себе позволяет букинистические радости, треть обходится малыми средствами, ежемесячно приобретая литературы на сумму до 50 грн.

Один из самых распространенных страхов украинцев – о будущем детей. Больше всего они обеспокоены уровнем распространения наркомании (около 55%), и свободной продажей алкоголя и табачных изделий – почти 46% ответивших.

Не устраивает украинцев многое, в том числе и мэры их городов. Киевляне и харьковчане больше остальных недовольны городскими головами. Михаила Добкина сменило бы 59,1% горожан, Леонида Черновецкого – 58%.

А вот среди политиков первого эшелона больше всего раздражает среднего украинца Юлия Тимошенко – она набрала 30,5%. Далеко позади нее Виктор Янукович – около 17%.

Также весьма неожиданные результаты принес опрос о традиционном милосердии украинцев. Как выяснилось, среднестатистический горожанин не подает милостыню! Только каждый третий бросает монетки нищим, около 20% оказывает нефинансовую помощь (одежду, игрушки и прочее), и всего лишь 3% сограждан переводит деньги в благотворительные фонды. Также наш герой редко ходит в церковь – лишь 2,3% украинцев посещают их несколько раз в неделю, а вот каждый пятый наш соотечественник (22,1%) вообще не бывает в храме.

Зато мы патриотичны! Подавляющее большинство опрошенных для своего второго рождения опять избрало бы Украину, и свою вторую половинку предпочитает искать на родине.