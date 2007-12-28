Коммунисты проголосуют за бюджет Тимошенко при двух условиях

Фракция Коммунистической партии Украины требует учесть в проекте государственного бюджета на 2008 год все социальные выплаты, которые постановил возобновить в бюджете на 2007 год Конституционный Суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он также требует отдельного голосования за раздел проекта госбюджета, в котором предусматривается изменение свыше 100 законов Украины. По словам П.СИМОНЕНКО, этот раздел должен быть исключенный из проекта бюджета и должен голосоваться отдельно.

Он отметил, что только после выполнения этих требований фракция КПУ готова голосовать за проект госбюджета на 2008 год.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ отметил, что реплики депутатов по поводу того, что проектом бюджета предусматривается «навсегда» изменить свыше 100 ныне действующих законов, являются не совсем корректными. По его словам, закон о государственном бюджете Украины действует только на протяжении года, и поэтому об изменении законов больше этого периода речь не идет.

Он призвал народных депутатов проголосовать за проект бюджета в первом чтении. По словам А.ТУРЧИНОВА, после такого решения сразу же состоится заседание Кабинета министров Украины вместе с руководством комитетов парламента, где будут обсуждены все предложения народных депутатов к проекту бюджета, чтобы вынести его на окончательное принятие.