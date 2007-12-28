Луценко выдал билет на войну и прекратил кино в Крыму

Исполняющим обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым назначен генерал-майор Николай ИЛЬИЧЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Симферополе министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО представил Н.ИЛЬИЧЕВА коллективу милиции автономии.

Глава МВД подверг резкой критике предыдущее руководство милиции Крыма, заявив, что оно делало все необходимое, чтобы «их жизнь была легкой, беззаботной». «Это кино с сегодняшнего дня прекращается», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заявил, что предыдущее руководство крымского Главка МВД согласовало все назначения в милиции полуострова с бандитскими структурами. «Но больше Меля (депутат крымского парламента из блока «За Януковича!» Александр МЕЛЬНИК, которого связывают с организованной бандитской группировкой «Сейлем», - УНИАН) назначать начальников райотделов не будет! Бандиты не будут назначить руководство Крыма», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, и.о. начальника милиции автономии получил сегодня «билет на войну». «ИЛЬИЧЕВ получил билет на войну – на войну с криминалитетом», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО назвал 5 приоритетов в работе милиции автономии: борьба с бандитизмом, наведение порядка в земельной сфере, борьба с наркотиками, нелегальной миграцией и контрабандой. Министр подчеркнул, что через три месяца Н.ИЛЬИЧЕВ должен доложить руководству МВД о ситуации в Крыму. «И он станет либо начальником, либо мы будем искать другого исполняющего обязанности (начальника милиции автономии – УНИАН)», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Не целуетесь с бандитами – останетесь на местах», - отметил министр, обращаясь к сотрудникам милиции АРК. Ю.ЛУЦЕНКО также сказал, что если не навести порядок в автономии, то Украина может потерять Крым.

В ходе представления по инициативе народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ была продемонстрирована запись телефонного разговора, как он уверяет, крымского спикера, «регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО, депутата А.МЕЛЬНИКА и начальника милиции автономии Анатолия МОГИЛЕВА. В ходе телефонной беседы якобы А.МЕЛЬНИК указывал, кого назначать на должности в МВД Крыма.

Как сообщал УНИАН, замминистра внутренних дел - начальник крымского Главка МВД Анатолий МОГИЛЕВ уволен Кабинетом министров Украины «по собственному желанию».

Справка УНИАН. Н.ИЛЬИЧЕВ родился 29 июля 1956 г. в с. Семеновка Ленинского района Крымской области. Окончил Горьковскую высшую школу МВД СССР.

В 1976-1993 гг. проходил службу на разных должностях: от милиционера медицинского вытрезвителя УВД г. Керчи до первого заместителя начальника Симферопольского РОВД — начальник криминальной милиции.

На протяжении 1993-1999 гг. — начальник Симферопольского районного отдела, заместитель начальника Главка — начальник управления по работе с личным составом ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым, первый заместитель начальника Главка — начальник Ялтинского городского управления.

С сентября 1999 г. — начальник УМВД Украины в г. Севастополе, а с сентября 2003 г. — начальник УМВД Украины в Запорожской области.

Н.ИЛЬИЧЕВ награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней, почетным знаком отличия МВД Украины «Хрест Слави».