ПР и КПУ до сих пор не знают, что делать с бюджетом

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 14.00 по требованию фракций КПУ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что руководители этих фракций объяснили необходимость такого перерыва для консультаций внутри фракций.

Перед этим парламент проголосовал за продление утреннего заседания ВР до тех. пор, пока не будет принято решение относительно принятия проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» в первом чтении.

За данное решение проголосовали 243 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в зале.