Сколько продержится Тимошенко в премьерском кресле (опрос)

Юлия Тимошенко вряд ли долго продержится на посту премьер-министра, уверены жители украинских городов-миллионников, которым по заказу журнала «Профиль» был задан этот вопрос.

По мнению 38,7% респондентов, пребывание Юлии Тимошенко в статусе главы Кабинета министров будет недолгим. Наиболее категоричными оказались жители Симферополя и Донецка – там больше всего надеющихся на повторение ситуации 2005-го года. Каждый пятый респондент – 20,1% – уверен в том, что новоизбранный премьер будет работать все пять лет работы Верховной Рады. Стоит отметить, что больше всего в это верят днепропетровцы: 37,3% земляков Ю.Тимошенко выбрали именно такой вариант ответа.

22% опрошенных уверены, что премьер будет работать до президентских выборов. Наиболее склонны к такому прогнозу львовяне и одесситы – 44,6% и 36,4% соответственно.

Опрос проведен по заказу журнала «Профиль» консорциумом «Менеджмент консалтинг груп» в городах Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса, Львов, Симферополь. Всего опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.