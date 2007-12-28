В Регионах уверены, что заставят Тимошенко работать на них

Член парламентской фракции Партии регионов Елена Бондаренко считает, что, даже пребывая в оппозиции, ПР удается выполнять свои предвыборные обещания. Депутат подчеркнула, что в проекте бюджета, подготовленном коалицией, за основу взяты те постулаты, которые изначально инициировала Партия регионов и которые вкладывало в свой проект бюджета Правительство Виктора Януковича.

«Одна из наших инициатив, которую мы изначально намеревались реализовать, - это увеличение материальной помощи при рождении ребенка, - цитирует нардепа сайт Партии регионов. - В проекте бюджета, который разрабатывало Правительство Виктора Януковича, увеличение этих выплат было заложено. При рождении первого ребенка государство брало обязательство предоставить материальную помощь в размере 11 700 грн., при рождении второго ребенка – 25 000 грн. и 50 000 при рождении третьего. И я рада, что представители коалиции, хотя и хотели сначала сократить эти выплаты, но потом все же одумались и вписали в своей проект бюджета эти нормы, которые планировала реализовать наша политическая сила», - сказала Елена Бондаренко.

Депутат также подчеркнула, что еще одной инициативой Партии регионов, которую взяла на вооружение власть, стало введение единой тарифной сетки оплаты труда.

«И мы надеемся, что наши инициативы, скажем, в сфере науки, Вооруженных сил также будут взяты на вооружение. Даже находясь в оппозиции, мы заставим власть выполнить наши предвыборные обещания», - подчеркнула Елена Бондаренко.