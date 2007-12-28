Верховная Рада все еще тянет с бюджетом

Лидеры парламентских фракций продолжают консультации относительно принятия сегодня законопроекта о государственном бюджете на 2008 год в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, Бюджетный комитет ВР поработал над проектом госбюджета и предложил парламенту принять его за основу и в первом чтении.

В то же время, по словам А.ЯЦЕНЮКА, окончательное решение по этому вопросу должно быть найдено и представителями всех фракций.