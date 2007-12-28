У Тимошенко коса становится дыбом из-за Януковича

Премьер-министр Юлия Тимошенко заявляет, что устроит двойной антикоррупционный контроль в своем правительстве.

Об этом она заявила в эфире канала "1+1".

"Действительно есть две части антикоррупционного аудита - это то, что было до нас и у нас. То, что было до нас, вы знаете… уже сейчас коса дыбом становится от того, что там происходит", - созналась премьер.

"В любое министерство заходишь и... Были прекрасные машины, которые приобрели в 2006 году, колоссально дорогие. Так их почему-то продали по полторы тысячи гривен, тогда как каждая стоит по 100 тысяч. В последние дни подписаны тендеры, на которых покупают товары в 10 раз дороже, чем они реально стоят", - рассказала она.

Тимошенко призналась, что даже не знает, как быстро это прекратить.

Премьер выразила надежду, что оппозиция станет соратником в плане контроля и выразила готовность предоставить ей специальное право "контролировать каждую государственную копейку".

"Я хочу провести такой закон, что в случае, если мне придется уйти в оппозицию, я точно возглавлю Счетную палату", - пошутила Тимошенко.

Украинская правда