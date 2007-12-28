Харьковскому мэру некогда думать о перевыборах

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН имеет такое большое количество заданий, стоящих перед ним, что думать о возможных перевыборах мэра, о необходимости которых заявляют некоторые местные политики, ему просто никогда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о его отношении к инициативам проведения досрочных выборов городского председателя и городского совета Харькова.

«Давайте мы таким образом подойдем к этому вопросу: вот если это произойдет, мы тогда это будем обсуждать. На сегодняшний момент как у Харьковского городского председателя у меня столько стоящих передо мной задач, что задумываться над тем, а вот что я буду делать, если бы… Я не хочу даже об этом говорить», - сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, недавно глава Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ подал на имя председателя Верховной Рады Украины документы о проведении досрочных выборов Харьковского городского председателя и городского совета.