Киеврада записала на себя пол-аэропорта

Киевский городской совет реорганизовал коммунальное предприятие Международный аэропорт «Киев (Жуляны)».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Проект решения о реорганизации аэропорта был внесен с голоса депутатом группы «Еднисть» Киевсовета, членом постоянной комиссии по вопросам собственности Андреем ПИЧКУРОВЫМ после завершения рассмотрения утвержденной повестки дня сегодняшнего заседания.

А.ПИЧКУРОВ отметил, что реорганизация должна состояться при условии закрепления в коммунальной собственности территориальной общины Киева более 51% акций предприятия. Решение было принято 61 голосом.

Однако заместитель председателя фракции блока Кличко Наталия НОВАК, взяв слово, отметила, что решение принималось с нарушением регламента, поскольку не был роздан проект решения и неизвестно, за что голосовали депутаты. Она отметила, что считает необходимым поставить вопрос на переголосование, «иначе будет судебное дело». Ее позицию поддержал депутат «Нашей Украины» Владимир ПРИСЯЖНЮК.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, присутствовавший на заседании в ответ на эти заявления сказал, что не будет подписывать решения Киевсовета о реорганизации аэропорта “Жуляны” до тех пор, пока вместе с депутатами, которые высказались против, не изучат этот вопрос о наличии каких-либо нарушений в принятии решения и не подтвердят или опровергнут фактов нарушения интересов общины Киева.

Кроме того, слово взял представитель фракции ГАК Александр ПАБАТ, который ко всему этому добавил, что ознакомлен с проектом решения и этот документ, по его словам, имеет все необходимые согласования, и он не видит нарушений регламента в принятии решения.