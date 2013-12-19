ВР приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний
16:54, 19 декабря 2013Политика
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Верховная Рада Украины приняла закон об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые происходили во время проведения мирных собраний.
ВР приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний. / Фото : odessa-daily.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 339 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября «беркут» Жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 учасников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызывала возмущение граждан - и собрало массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.
Первые данные Расследование указывают, что заместитель секретаря СНБО Сивкович и глава КГГА Попов схиляли Коряка к примению силы.
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