ВР приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 339 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября «беркут» Жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 учасников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызывала возмущение граждан - и собрало массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

Первые данные Расследование указывают, что заместитель секретаря СНБО Сивкович и глава КГГА Попов схиляли Коряка к примению силы.