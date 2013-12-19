Рада еще не возобновила работу

Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте до 14 часов председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком был объявлен перерыв.

В то же время, ни в 14, ни в настоящее время руководство парламента не заходило в сессионный зал.

В то же время, как известно, согласно регламенту парламента, плановый перерыв в четверг на пленарной неделе длится с 14 до 16 часов.

В это же время в сессионный зал заходили лидеры фракций, в частности фракции партии “Батькивщина” Арсений Яценюк, фракции Партии регионов Александр Ефремов и о чем-то разговаривали с членами фракций.

На данное время в сессионном зале собрались вокруг лидера фракции Виталия Кличко депутаты фракции “УДАР” и о чем-то разговаривают. Также проходят консультации прямо в сессионном зале и во фракции “Свобода”.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл утреннее заседание парламента и тут же объявил о перерыве до 14 часов.