Ющенко против статуса второго государственного для русского языка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против предоставления русскому языку статуса второго государственного в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на итоговой пресс-конференции.

Он заметил, что на референдуме по этому вопросу проголосовал бы против предоставления русскому языку статуса государственного. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что уважает положение Конституции, где записано о том, что в Украине есть единственный государственный язык - украинский.

В то же время он подчеркнул, что в Украине уважается язык каждого национального меньшинства. «Каждый человек, который проживает в Украине независимо от своего национального корня, имеет полно право общаться на родном языке, имеет право ходить в детсаді, которые работают на языке национального меньшинства...», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства заверил, что в Украине действуют около 110 венгерских школ, десятки болгарских, греческих, еврейских школ и тысячи русскоязычных школ.

От отметил, что государственный статус украинского языка не нужно воспринимать как политику против какой-то другого языка. «Наша языковая политика отвечает европейским стандартам и является либеральной», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.