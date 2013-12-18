Евросоюз не будет бороться с Москвой за Украину - МИД Литвы

Европейский Союз не будет бороться с Россией за Украину.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Литвы Линас Линкявичус, комментируя договоренности Украины и России.

"Не будет никакой борьбы за Украину. Это же не бокс и не борьба, и даже не аукцион, когда соревнуются, кто заплатит большую цену. От этой схемы нужно отойти. Выбор - за страной, за ее властью, но мы подчеркиваем, что хотим, чтобы этот выбор был свободным", - сказал Линкявичус.

Читайте также: В Польше уверены, что Украина уже не хочет в ЕС

Линкявичус также отметил, что Украине нужны стратегические реформы и модернизация, а не договоренности в Москве, которые решают лишь краткосрочные экономические проблемы.

"Пока еще трудно судить на 100% о московских договоренностях, потому что мы не имеем вполне полной информации, и мы желали бы ее получить от наших украинских партнеров. Но все же Украине нужны долгосрочные стратегические реформы, направленные на модернизацию страны, на повышение ее конкурентоспособности", - сказал литовский министр.

"А договоренности в Москве направлены на решение краткосрочных проблем, которые, конечно же, существуют. Поэтому можно говорить лишь о частичном успехе. Мы бы желали Украине лучшего. Чувствуется выбор в пользу более тесных отношений с Россией, но это выбор Президента Януковича", - заявил Линкявичус.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.