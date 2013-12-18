Защитник Тимошенко считает, что ей пора дать инвалидность
Народный депутат от «Батькивщины», защитник экс-премьер министра Юлии Тимошенко - Сергей Сас считает, что его подзащитной можно дать инвалидность
«По трудовому законодательству, ей уже можно было бы дать инвалидность», - сказал Сас, которого цитируют Вести.
Он утверждает, что экс-премьеру тяжело даже сидеть.
По словам тети экс-премьера Антонины Ульяхиной, Тимошенко стала нормально питаться еще в понедельник, 16 декабря, после того как прекратила голодовку.
По теме: Майдан требует освободить всех политзаключенных, включая Тимошенко - резолюция
«Ей передали тысячи подписей людей с просьбой начать есть», - сказала Ульяхина.
Родственница экс-премьера также сообщила, что состояние здоровья племянницы не улучшается.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.
Вместе с тем в мае 2012 года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко госпитализировали в больницу "Укрзализниыци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).