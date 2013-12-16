Арбузов: правительство делает все, чтобы не допустить спада в экономике

Об этом в ходе согласовательного совета в Верховной Раде Украины заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Сейчас наша основная цель - реализация мероприятий по активизации экономики, улучшение инвестиционного и налогового климата, приведение законодательного поля в соответствие с европейскими стандартами. Только таким образом мы сможем войти на равных в «весовую категорию» стран Евросоюза», - сказал он.

Арбузов отметил, что сегодня общая задача - и парламента и правительства - не допустить спада в экономике и ухудшения уровня жизни граждан.

В связи с этим представитель правительства уточнил, что власти должны привести в действие все компенсаторные механизмы, чтобы движение вперед не привел страну к пропасти.

Первый вице-премьер-министр обратил внимание, что из более 80 законопроектов, которые парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе, почти половина – правительственные.

Он также подчеркнул, что правительство готово к конструктивной критике, если она проходит через призму интересов государства, экономики и граждан.