”Участников борьбы против НАТО” наградят значками, грамотами и книгами

В честь отъезда американских резервистов в Феодосии пройдет антинатовский марш.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Русской общины Феодосии Геннадий БЕЛЯЕВ.

По его словам, активисты политических партий, несмотря на планируемый сегодня отъезд американских резервистов, пока не намерены сворачивать свои пикеты, установленные возле ворот Феодосийского порта в конце мая в знак протеста против проведения международных военных учений «Си Бриз-2006».

По его информации, граждане США, приехавшие в Крым для технического сопровождения американских контейнеров, уже покинули Феодосию, но возле ворот порта еще стоят порядка 20-ти палаток различных политических партий, в которых дежурят не менее 100 человек. «Иногородние уже собирают вещи, разъезжаются, но основная часть активистов еще стоит, так как пикеты мы планируем свернуть только 25 июня», — заверил председатель Русской общины Феодосии. По его словам, на воскресенье, 25 июня, в Феодосии запланировано крупномасштабное мероприятие в честь «выдворения» из Крыма граждан США вместе с их контейнерами.

Представители общественно-политических сил крымской автономии устроят антинатовский марш-шествие от Феодосийского порта до здания санатория Министерства обороны — мест дислокации американских резервистов, рассказал Г.БЕЛЯЕВ. Он отметил, что участники марша будут шествовать по феодосийской набережной под партийными флагами и антинатовскими лозунгами. Возможно, к демонстрантам присоединятся и депутаты Верховной Рады Крыма и парламента страны. «Мы приглашаем их присоединиться к нашему маршу», — отметил лидер Русской общины Феодосии.

Кроме того, подчеркнул Г.БЕЛЯЕВ, в ходе мероприятия состоится награждение «лучших крымских бойцов с Североатлантическим альянсом». Так, например, Русская община Крыма планирует наградить «особо отличившихся антинатовцев книгами, российскими значками и грамотами, в которых, по словам Г.БЕЛЯЕВА, будет написано что-то вроде «крымскому участнику борьбы против НАТО». «Возможно, будет и какая-то материальная помощь активным пикетчикам. К наградам будут представлены и 10 членов Русской общины Феодосии — которые стояли от начала до конца всех антинатовских событий», — похвастался глава феодосийской Русской общины.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в порт Феодосии прибыло судно «Эдвантидж», на борту которого находились строительные материалы и спецтехника для усовершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона ВМСУ. На полигоне планировалось построить ангары для проживания участников учений «Си Бриз-2006». После прибытия груза некоторые политические силы Крыма организовали протестные акции, считая, что американцы прибыли в Крым для строительства базы НАТО.

11-12 июня американские военнослужащие покинули территорию Украину.

Российское судно с американскими контейнерами на борту покинуло Крым 22 июня, ожидается, что граждане США, прибывшие для технического сопровождения груза, уедут с территории полуострова сегодня.