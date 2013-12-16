Яценюк, Кличко и Тягнибок посетят Генпрокуратуру
02:33, 16 декабря 2013Политика
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Лидеры украинской оппозиции Виталий Кличко (УДАР), Арсений Яценюк ("Батькивщина") и Олег Тягнибок ("Свобода") в понедельник посетят Генеральную прокуратуру.
Три лидера оппозиции посетят Генпрокуратуру Украины
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Батькивщины".
"В понедельник, 16 декабря, в 10:00, лидеры оппозиционных фракций - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок - посетят Генеральную прокуратуру", - говорится и сообщении.
При этом в пресс-службе не уточняют цель визита оппозиционеров в ГПУ.
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