Яценюк, Кличко и Тягнибок посетят Генпрокуратуру

02:33, 16 декабря 2013
Политика
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Лидеры украинской оппозиции Виталий Кличко (УДАР), Арсений Яценюк ("Батькивщина") и Олег Тягнибок ("Свобода") в понедельник посетят Генеральную прокуратуру.

Опозиція, Кличко, Яценюк, Тягнибок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

"В понедельник, 16 декабря, в 10:00, лидеры оппозиционных фракций - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок - посетят Генеральную прокуратуру", - говорится и сообщении.

При этом в пресс-службе не уточняют цель визита оппозиционеров в ГПУ.

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