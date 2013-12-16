Яценюк, Кличко и Тягнибок посетят Генпрокуратуру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

"В понедельник, 16 декабря, в 10:00, лидеры оппозиционных фракций - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок - посетят Генеральную прокуратуру", - говорится и сообщении.

При этом в пресс-службе не уточняют цель визита оппозиционеров в ГПУ.