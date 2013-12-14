В оппозиции утверждают, что переодетые силовики готовят провокации

Об этом в своем блоге на Украинской правде нардеп ("Батькивщина") Арсен Аваков.

"Два подразделения "Альфа" расквартированные в Киеве в районе улицы Красноармейской и спецподразделения внутренних войск, находящиеся на улице Мельникова, получили команду переодеться в гражданскую форму одежды, проникнуть на территорию Майдана Независимости (и/или на т. н. "антимайдан" в Мариинском парке) и провоцировать драки и беспорядки, тем самым дискредитируя мирный характер нашего протеста", - сообщил Аваков.

Самоорганизованные отряды территориальной обороны Майдана, получили команду с этого момента приступить к дежурству в режиме особого внимания.

"Призываем ко вниманию общественность и средства массовой информации! Призываем власть отозвать эту провокативную команду. За все подобные действия или провокации рано или поздно придеться отвечать. Всех тех, кто находится на майдане, просим быть бдительными и не допускать провокаций по дискредитации нашего мирного процесса", - заявили в ШНС