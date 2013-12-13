Диалог по выходу из кризиса нужно продолжать, выполняя обещания, считают активисты
Диалог между властью, оппозицией, представителями общественности нужно продолжать, пока не будет найден выход из политического кризиса
Об этом заявила председатель Общественной организации «Киевская перспектива» Марина Бурмака, которая сегодня приняла участие в круглом столе власти, оппозиции и общественности.
Мероприятие состоялось по инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука. Марина Бурмака отметила как позитив, собственно, факт начала публичного разговора действующей власти и представителей парламентской оппозиции.«То, что удалось за столом собрать Президента и его оппонентов в лице лидеров трех оппозиционных фракций - это уже большой позитив», - сказала она.
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Положительным моментом Марина Бурмака также назвала предложенный мораторий на применение силовых мер по отношению к участникам митингов. «Надеемся, что ближайшие выходные покажут, что Президент может сдержать свое слово. В частности, он пообещал публично, что не будет применено силовых действий. Также, что будут освобождены граждане, задержанные 30 ноября и 1 декабря. Это были первоочередные требования «майдановцев », - сказала она. Марина Бурмака отметила, что в настоящее время готовится проект Меморандума о взаимопонимании, который предложил Леонид Кравчук.
Вместе с тем, Марина Бурмака отметила, что атмосфера данного мероприятия была достаточно напряженной. Многие участники кругового стола выразили обеспокоенность по поводу возможных силовых сценариев и обнародовали информацию о стягивании в столицу военных.
Так, экс -председатель Верховной Рады Александр Мороз сообщил, что располагает информацией о том, что готовятся провокации, следствием которых может быть даже лишение Украины независимости. Политик призвал Януковича обратиться к гражданам с Запада и Востока, чтобы не ехали в Киев - чтобы избежать кровопролития.
Осуждение событий 30 ноября и 1 декабря звучало от многих участников диалога. Так, академик НАН Украины, директор Института философии Мирослав Попович сказал, что Правительство должно уйти в отставку из-за совершенного преступление в ночь на 30-е и «нечего говорить о килограммах и процентах», которыми оперировал во время выступления премьер-министр Николай Азаров.
Вопрос европейского Соглашения об ассоциации также был в повестке дня. При этом предстоятель Украинской Православной церкви Филарет высказался четко, что если Янукович подпишет соглашение о вступлении в Таможенный союз, то на улицы и на площади выйдет еще больше людей.
«Не допускайте гражданской войны. Реальность показывает, что Майдан разогнать невозможно до тех пор, пока не решится вопрос вступления в Евросоюз и не будут освобождены невинные арестованы граждане». Также он предупредил об ужасном сценарии гражданской войны, если ситуация будет и дальше накаляться.
Предстоятель Украинской греко-католической церкви также попросил о восстановлении европейского курса Украины: «Господин Президент, возьмите под свой личный контроль силовые структуры государства. Наша молодежь, которая первая вышла на Майдан, - это европейское будущее нашей Украины, и ее голос должен быть решающим в стране. Остановите любой вид насилия и преследования студентов», - сказал он.
По словам Марины Бурмаки, кроме политических требований, круглый стол должен учесть и требования участников демократического движения, которые вышли на улицы из-за недовольства деятельностью власти и ее закрытостью.
«Граждане вышли со своими требованиями, которые несколько отличаются от требований политических партий. Как показывают опросы 95 % украинцев вышли выразить недовольство действиями власти. И необходимо бы в дальнейшем диалоге учитывать что сегодняшние события в Украине - это не только конфликт оппозиции и власти. Это протест граждан против применения силы и систематическое нарушение законов должностными лицами, которое в Украине уже стало привычным», - считает председатель Общественной организации «Киевская перспектива».