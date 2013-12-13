Диалог по выходу из кризиса нужно продолжать, выполняя обещания, считают активисты

Об этом заявила председатель Общественной организации «Киевская перспектива» Марина Бурмака, которая сегодня приняла участие в круглом столе власти, оппозиции и общественности.

Мероприятие состоялось по инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука. Марина Бурмака отметила как позитив, собственно, факт начала публичного разговора действующей власти и представителей парламентской оппозиции.«То, что удалось за столом собрать Президента и его оппонентов в лице лидеров трех оппозиционных фракций - это уже большой позитив», - сказала она.

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Положительным моментом Марина Бурмака также назвала предложенный мораторий на применение силовых мер по отношению к участникам митингов. «Надеемся, что ближайшие выходные покажут, что Президент может сдержать свое слово. В частности, он пообещал публично, что не будет применено силовых действий. Также, что будут освобождены граждане, задержанные 30 ноября и 1 декабря. Это были первоочередные требования «майдановцев », - сказала она. Марина Бурмака отметила, что в настоящее время готовится проект Меморандума о взаимопонимании, который предложил Леонид Кравчук.

Вместе с тем, Марина Бурмака отметила, что атмосфера данного мероприятия была достаточно напряженной. Многие участники кругового стола выразили обеспокоенность по поводу возможных силовых сценариев и обнародовали информацию о стягивании в столицу военных.

Так, экс -председатель Верховной Рады Александр Мороз сообщил, что располагает информацией о том, что готовятся провокации, следствием которых может быть даже лишение Украины независимости. Политик призвал Януковича обратиться к гражданам с Запада и Востока, чтобы не ехали в Киев - чтобы избежать кровопролития.

Осуждение событий 30 ноября и 1 декабря звучало от многих участников диалога. Так, академик НАН Украины, директор Института философии Мирослав Попович сказал, что Правительство должно уйти в отставку из-за совершенного преступление в ночь на 30-е и «нечего говорить о килограммах и процентах», которыми оперировал во время выступления премьер-министр Николай Азаров.

Вопрос европейского Соглашения об ассоциации также был в повестке дня. При этом предстоятель Украинской Православной церкви Филарет высказался четко, что если Янукович подпишет соглашение о вступлении в Таможенный союз, то на улицы и на площади выйдет еще больше людей.

«Не допускайте гражданской войны. Реальность показывает, что Майдан разогнать невозможно до тех пор, пока не решится вопрос вступления в Евросоюз и не будут освобождены невинные арестованы граждане». Также он предупредил об ужасном сценарии гражданской войны, если ситуация будет и дальше накаляться.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви также попросил о восстановлении европейского курса Украины: «Господин Президент, возьмите под свой личный контроль силовые структуры государства. Наша молодежь, которая первая вышла на Майдан, - это европейское будущее нашей Украины, и ее голос должен быть решающим в стране. Остановите любой вид насилия и преследования студентов», - сказал он.

По словам Марины Бурмаки, кроме политических требований, круглый стол должен учесть и требования участников демократического движения, которые вышли на улицы из-за недовольства деятельностью власти и ее закрытостью.

«Граждане вышли со своими требованиями, которые несколько отличаются от требований политических партий. Как показывают опросы 95 % украинцев вышли выразить недовольство действиями власти. И необходимо бы в дальнейшем диалоге учитывать что сегодняшние события в Украине - это не только конфликт оппозиции и власти. Это протест граждан против применения силы и систематическое нарушение законов должностными лицами, которое в Украине уже стало привычным», - считает председатель Общественной организации «Киевская перспектива».