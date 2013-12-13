Спасательные и аварийно-ремонтные службы Киева привели в повышенную готовность

Такое решение было принято в пятницу на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, которое по поручению главы городской власти Александра Попова провел первый заместитель председателя столичной госадминистрации Анатолий Голубченко.

«Ожидаемые в ближайшие выходные беспрецедентные массовые мероприятия и прогнозируемое ухудшение погодных условий требуют от нас особой ответственности. Необходимо защитить киевлян от последствий любых чрезвычайных происшествий и обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности города. Именно поэтому я инициировал заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой был утвержден план действий. Департаменты КГГА, территориальные подразделения центральных органов власти, правоохранительные органы, коммунальные службы и районные госадминистрации – все, каждый в соответствии со своими полномочиями, должны безукоризненно выполнить свои обязанности по гражданской защите населения и жизнеобеспечению города», – отметил глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов.

Согласно решению комиссии, с целью ликвидации последствий возможных чрезвычайных происшествий в повышенную готовность приведены аварийно-спасательные подразделения ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве и «Киевской службы спасения».

Кроме того, «Киевэнерго», «Киевводоканал», «Киевгаз», «Киевгорсвет» и районные госадминистрации в случае возникновения аварий на системах газо-, электро-, тепло- и водоснабжения должны обеспечить проведение срочных аварийно-восстановительных работ.

Среди других мероприятий предусмотрено круглосуточное дежурство машин неотложной медицинской помощи в местах массового пребывания людей и обеспечения своевременной транспортировки больных в лечебно-профилактические заведения.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА также обратилась в Главное управление МВД Украины в городе Киеве с просьбой обеспечить общественную безопасность во время проведения любых массовых акций граждан в городе Киеве 14-15 декабря и в последующие дни.

«Главное – это избежать кровопролития и обеспечить законное право граждан на проведение мирных акций. Мы призываем правоохранителей именно к этому», – подчеркнул Александр Попов.

Напомним, ранее средства массовой информации сообщили о вероятности прибытия в Киев 14-15 декабря большого количества людей из восточных и южных регионов страны и возможность провоцирования массовых беспорядков и нарушений общественного порядка.