С нового года газ для населения может еще раз подорожать

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует следующее повышение цен на природный газ для населения с 1 января 2007 года. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по экономике и ценовой политике НАК «Нафтогаз Украины» Юрий ВОЙТОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, повышение предельных уровней цен на природный газ для населения с 1 июля 2006 года до 414 грн. за 1000 куб. м будет покрывать расходы компании по собственной добыче, однако, добавил он, компания должна иметь средства для инвестиций в дальнейшее развитие собственной добычи.

Вместе с тем, Ю.ВОЙТОВИЧ сказал, что очередное повышение цен на газ для население произойдет только с согласия Кабинета Министров Украины и всех заинтересованых министерств и ведомств.

Напомним, с 1 мая 2006 года НКРЭ приняла решение о повышении на 25% предельных уровней цен на природный газ для населения (с 185 грн. за 1000 куб. м до 231 грн. за 1000 куб. м), а с 1 июля 2006 года НКРЭ осуществила второй этап повышения цен на природный газ для населения (с 231 грн. за 1000 куб. м до 414 грн. за 1000 куб. м).

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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