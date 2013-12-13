На Майдане уже около 7 тысяч человек

Около 7 тысяч человек продолжают митинговать на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, со сцены выступают общественные деятели.

Митингующие стоят в очередях на получение еды и чая, и продолжают греться возле металлических бочек с огнем.

Также увеличилось количество палаток на Майдане Незалежности. Несмотря на нулевую температуру, баррикады, которые укреплены снегом, не растаяли. Возле КГГА продолжают находиться несколько сотен человек. Напротив установлена военная палатка. Грузовик с пробитым колесом, который здесь стоит со вторника, не убирают.

Также недавно около сотни активистов двинулась к Апелляционному суду города Киева, где сегодня состоится процесс над задержанными на Банковой 1 декабря.