На Майдане уже около 7 тысяч человек
Продолжается пикетирование Апелляционного суда.
Около 7 тысяч человек продолжают митинговать на Майдане Незалежности.
Как передает корреспондент УНИАН, со сцены выступают общественные деятели.
Митингующие стоят в очередях на получение еды и чая, и продолжают греться возле металлических бочек с огнем.
Также увеличилось количество палаток на Майдане Незалежности. Несмотря на нулевую температуру, баррикады, которые укреплены снегом, не растаяли. Возле КГГА продолжают находиться несколько сотен человек. Напротив установлена военная палатка. Грузовик с пробитым колесом, который здесь стоит со вторника, не убирают.
Также недавно около сотни активистов двинулась к Апелляционному суду города Киева, где сегодня состоится процесс над задержанными на Банковой 1 декабря.