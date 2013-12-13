Митингующие готовы стоять на баррикадах Евромайдана до Рождества
04:12, 13 декабря 2013Политика
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Майдан Независимости напоминает настоящую снежную крепость.
Митингующие готовы стоять на баррикадах Евромайдана до Рождества
Некоторые баррикады достигают в высоту 5 метров, передает ТСН.
На баррикадах стоят часовые, которые наблюдают, не приближается вдруг недруг.
Вследствие потепления снег в мешках, из которых состоят баррикады, смерзся и превратился в лед, фактически, в сплошной камень.
Кроме того, на Евромайдане появился новогодний дидух. Люди заверили, что намерены стоять здесь и до Рождества.
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