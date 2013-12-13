Митингующие готовы стоять на баррикадах Евромайдана до Рождества

Некоторые баррикады достигают в высоту 5 метров, передает ТСН.

На баррикадах стоят часовые, которые наблюдают, не приближается вдруг недруг.

Вследствие потепления снег в мешках, из которых состоят баррикады, смерзся и превратился в лед, фактически, в сплошной камень.

Кроме того, на Евромайдане появился новогодний дидух. Люди заверили, что намерены стоять здесь и до Рождества.