Европейская площадь и Крещатик заставлены автомобилями
22:46, 12 декабря 2013Политика
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На Майдане Независимости продолжается акция протеста.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие в количестве около 5000 человек слушают со сцены выступления украинских артистов.
Часть Европейской площади и Крещатика в направлении Майдана заставлены автомобилями. Так же автомобили припаркованы со стороны ул. Хмельницкого.
Часть митингующих продолжает заниматься благоустройством палаточного городка. Незначительное количество участников акции находятся у баррикад.
Обстановка спокойная. Люди ведут доброжелательно. Сотрудников милиции пока нет.
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