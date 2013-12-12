Европейская площадь и Крещатик заставлены автомобилями

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие в количестве около 5000 человек слушают со сцены выступления украинских артистов.

Часть Европейской площади и Крещатика в направлении Майдана заставлены автомобилями. Так же автомобили припаркованы со стороны ул. Хмельницкого.

Часть митингующих продолжает заниматься благоустройством палаточного городка. Незначительное количество участников акции находятся у баррикад.

Обстановка спокойная. Люди ведут доброжелательно. Сотрудников милиции пока нет.