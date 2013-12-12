Европейская площадь и Крещатик заставлены автомобилями

22:46, 12 декабря 2013
Политика
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На Майдане Независимости продолжается акция протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие в количестве около 5000 человек слушают со сцены выступления украинских артистов.

Часть Европейской площади и Крещатика в направлении Майдана заставлены автомобилями. Так же автомобили припаркованы со стороны ул. Хмельницкого.

Часть митингующих продолжает заниматься благоустройством палаточного городка. Незначительное количество участников акции находятся у баррикад.

Обстановка спокойная. Люди ведут доброжелательно. Сотрудников милиции пока нет.

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