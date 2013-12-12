ВКонтакте заявляет, что не ограничивает доступ к информации о Евромайдане
Соцсеть «ВКонтакте» не ограничивает доступ к информации о Евромайдане
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «ВКонтакте» в Украине Влада Леготкина.
Леготкин также указал, что не следует доверять слухам о закрытии администрацией «ВКонтакте» ряда страниц про Евромайдан якобы по запросу Роскомнадзора.
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По словам Леготкина, «ВКонтакте» принимает меры к страницам пользователей только при грубых нарушениях — например, призывах к насилию.
Одновременно украинское представительство «ВКонтакте» призывает пользователей соцсети не жаловаться на сообщения идеологических противников, а воздержаться от чтения таких высказываний и переключиться на чтение страниц единомышленников.