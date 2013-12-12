После вчерашнего штурма было госпитализировано шесть активистов – Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок сообщил на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“После вчерашних “мирных” попыток зачистки работниками “Беркута” мы имеем обращения в «скорую» помощь от 21-го активиста Майдана, из них шесть были госпитализированы, а также оказана помощь здесь нашими работниками медицинской службы 50-ти нашим активистам, которые получили травмы разной тяжести от работников “Беркута”, - сказал Тягнибок.

Он также подчеркнул, что за все время акций медицинский пункт, расположенный на Майдане, оказал помощь уже более 700 активистам.

Кроме того, Тягнибок сообщил, что во время Майдана пострадали также народные депутаты, в частности, от “Свободы” - Алексей Кайда, Андрей Ильенко, Святослав Ханенко и вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря около 1-го часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана "мерами по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Лишь когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцов отвели в правительственный квартал.