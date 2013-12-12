Правительство Германии назвало требование о 20 млрд евро кредита отвлекающим маневром

Правительство ФРГ осудило насилие в Украине и призвало Президента Виктора Януковича к диалогу с демонстрантами.

Требование Киева о 20 млрд евро кредита как предпосылке для соглашения с Евросоюзом в правительстве Германии назвали маневром по отвлечению внимания от актуальной ситуации, сообщает «Немецкая волна».

«Этим требованием, как кажется, украинское правительство хочет отвлечь внимание от своей ответственности за актуальную и политическую ситуацию», - цитирует слова вице-спикера немецкого правительства Георга Штрайтера Reuters.

В то же время Штрайтер снова подчеркнул, что двери для Соглашения об ассоциации с ЕС остаются для Украины открытыми. Связанные с этим реформы и рост торговли "помогли бы Украине в долгосрочной перспективе", прибавил он.

Штрайтер вспомнил также о реформах, провести которые уже давно требует от Украины МВФ и которые являются предпосылкой для предоставления ей кредита. Это, по словам Штрайтера, сделало бы возможной и макрофинансовую помощь Украине со стороны ЕС в объеме 610 млн. евро.

Также немецкое правительство осудило насилие против участников массовых протестов в Украине, передает агентство DPA. "Мы с большим беспокойством смотрим на действия украинских правоохранителей против демонстрантов на Майдане. Мы настойчиво призываем воздержаться от применения силы и уважать право на мирные собрания", - заявил Штрайтер. Правительство в Украине, отметил он, должно пойти на переговоры. "Для мирного выхода из нынешней ситуации, - продолжил он - нужен особенно серьезный диалог украинского руководства с демонстрантами, а также украинским гражданским обществом и оппозицией".

Комментируя массовые акции протеста в Украине, Штрайтер заметил, что Янукович должен ответственно относиться к желанию многих граждан.

Как передает агентство AFP, немецкое правительство поддерживает миссию верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кетрин Эштон.

Премьер-министр Николай Азаров 11 декабря заявил, что в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украине потребует от Евросоюза финансовую помощь в объеме 20 млрд евро. Немецкие СМИ обращают внимание на то, что такое обращение к Брюсселю со стороны официального Киева прозвучало после того, как ночью в центре Киева спецподразделения милиции совершили попытку силового разгона Евромайдана.