В Мариинском парке собралось несколько тысяч "титушек" (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"По нашей информации, сейчас в Мариинском парке находится около 2000" титушек ". Их разбивают на группы по 5 человек. Похоже на то, что таким образом, небольшими группками их собираются засылать в среду мирных митингующих для дальнейших провокаций", - сказал Чугунников.

В УДАРе в очередной раз призывают митингующих быть бдительными, не поддаваться на провокации и мирно отстаивать свои стремления жить в современной европейской стране.