В Мариинском парке собралось несколько тысяч "титушек" (фото)
01:02, 12 декабря 2013Политика
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Народный депутат от УДАРа Виталий Чугунников сообщил, что в Мариинский парк уже свезли около 2000 "титушек".
Чугунников сообщил, что в Мариинский парк уже свезли около 2000 "титушек" Фото УДАР
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
"По нашей информации, сейчас в Мариинском парке находится около 2000" титушек ". Их разбивают на группы по 5 человек. Похоже на то, что таким образом, небольшими группками их собираются засылать в среду мирных митингующих для дальнейших провокаций", - сказал Чугунников.
В УДАРе в очередной раз призывают митингующих быть бдительными, не поддаваться на провокации и мирно отстаивать свои стремления жить в современной европейской стране.
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