Ющенко: Януковичу все подают "в розовых тонах"

"Я вышел с большим убеждением с круглого стола, что сила не будет применяться для разгона мирной демонстрации", - сказал бывший глава государства в интервью "Общественному ТВ", сообщает Украинская правда.

На вопрос, что произошло ночью, и почему изменилась позиция президента, Ющенко ответил:

"Я думаю, что неадекватное информирование президента. Я думаю, что это большая проблема... Я думаю, что подается (информация - УП) в более розовых тонах о событиях, которые происходят в стране".

Вместе с тем Ющенко отказался комментировать замечания о том, почему же была применена сила, когда действующий президент действительно уверен, что все нормально.

"Я не буду это комментировать, потому что здесь большие гадания. Я думаю, что со временем ответ мы на эти вопросы получим. Но суть такова. Я думаю, что то, что произошло в эту ночь, когда мало кто спал в Украине - это говорит о том, что власть и вторая сторона конфликта - общественность - не готовы к диалогу", - заявил он.

"Нам надо посадить ключевых фигурантов за стол - это власть в лице президента, это оппозиция в лице Майдана. Если этих фигурантов не будет, так как вот сегодня нет, зачем тогда поставленный вопрос диалога? Кого с кем? Я думаю, что президенты свою работу делают. Мы все время говорим о том, что надо зачехлить пушки и садиться за стол", - добавил предшественник Януковича.