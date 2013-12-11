В Харькове сотни участников Евромайдана требовали отправить Захарченко под трибунал

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию протеста, которая проходила перед памятником Тарасу Шевченко на улице Сумской, собралось несколько сотен несогласных с внешнеполитическим курсом руководства государства.

Собравшиеся держали национальные флаги и флаги Европейского Союза.

Во время собрания участники Евромайдана приняли резолюцию, в которой, кроме требования отправить под трибунал Захарченко, высказались за отставку правительство Николая Азарова, импичмент Президенту Украины Виктору Януковичу и перевыборы в парламент.

«Наши требования: Захарченко - под трибунал, правительство Азарова - в отставку, Верховную Раду - на перевыборы, Януковичу - импичмент», - зачитал резолюцию соорганизатор харьковского Евромайдана, общественный активист Дмитрий Пилипец.

Он подчеркнул, что участники харьковского Евромайдана возмущены очередной попыткой власти силой разогнать киевскую акцию протеста. Учитывая это, Пилипец отметил, что участники харьковского Евромайдана «переориентируются на мобилизацию на Киев».

По его словам, собранные на харьковском Евромайдане средства будут использованы на отправки людей в Киев для поддержания акции протеста. «Кто не имеет собственных средств, то будет ехать за ресурсы Евромайдана. Кто имеет собственные средства - едет за собственные ресурсы», - сказал активист.

Пилипец отметил, что несогласные с политикой правительства призвали автомобилистов отправить людей на Киев. По его словам, сегодня вечером автомобилями, а также поездами и автобусами, на киевскую акцию протеста будет направлено несколько десятков человек.