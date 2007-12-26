Тимошенко на Новый год хочет в подарок сюрприз, но не бюджет
16:40, 26 декабря 2007Политика
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Где премьер встретит праздник
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует встречать Новый год в кругу семьи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Я планирую отпраздновать Новый год с дочкой и мамой. Они все приезжают ко мне в гости, и после этого - немного выспаться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр сообщила, что уже 2 января она намерена выйти на работу. «На этот день уже запланированы совещания», - добавила она.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что самым лучшим для нее политическим подарком будет принятие бюджета. А личный подарок – я хочу, чтобы это был сюрприз, но чтобы сюрпризом стал не бюджет», - уточнила глава правительства.
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