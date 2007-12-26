Ющенко призвал всех министров не критиковать старое правительство
...а приниматься за работу
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает персональную ответственность руководителей финансовой сферы за сохранение стабильной макроэкономической ситуации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с заключительным словом на расширенном заседании Кабинета министров.
В.ЮЩЕНКО отметил, что сферой персональной ответственности председателя Национального банка Украины, министра финансов и министра экономики является обеспечение макроэкономической стабильности и обеспечение темпов развития таких отраслей, как машиностроение и многих других.
Также, по словам Президента, для обеспечения макроэкономической стабильности необходимо рассматривать бюджет роста, а для этого дефицит не может составлять более 2%. Также важным, отметил В.ЮЩЕНКО, является обеспечение высоких темпов роста ВВП.
При этом Президент призвал всех министров не критиковать предыдущее правительство, а браться за работу и работать лучше, чем их предшественники.