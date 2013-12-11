"Беркут" прорвал баррикаду со стороны Европейской площади
03:13, 11 декабря 2013Политика
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В 3.00 "Беркут" прорвал баррикаду со стороны Европейской площади, прошел первый ряд палаток, но остановился неподалеку от сцены, где сконцентрировалась значительная часть защитников Майдана Независимости.
Как передает корреспондент УНИАН, со сцены людей успокаивает Руслана. До сих пор стоит баррикада на ул. Институтской, сейчас нардепы и протестующие блокируют подъезд к ней тяжелой техники. Баррикаду со стороны Европейской площади разбирают неизвестные в оранжевых жилетах, по словам народных депутатов, это - «титушки».
Судя по реакции соцсетей, люди активно подходят и едут на Майдан Независимости.
Как сообщал УНИАН, оцепления силовиков никого не пропускает в сторону Майдана.
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