"Беркут" прорвал баррикаду со стороны Европейской площади

Как передает корреспондент УНИАН, со сцены людей успокаивает Руслана. До сих пор стоит баррикада на ул. Институтской, сейчас нардепы и протестующие блокируют подъезд к ней тяжелой техники. Баррикаду со стороны Европейской площади разбирают неизвестные в оранжевых жилетах, по словам народных депутатов, это - «титушки».

Судя по реакции соцсетей, люди активно подходят и едут на Майдан Независимости.

Как сообщал УНИАН, оцепления силовиков никого не пропускает в сторону Майдана.