Ющенко на заседании Кабмина представил нового секретаря СНБО
12:36, 26 декабря 2007Политика
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Все догадывались, кто это будет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на заседании Кабинета Министров представил нового секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ.
Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к участникам заседания правительства, Президент сказал: «Я хочу представить вам секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ».
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент подписал указ о назначении Р.Богатыревой на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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