Ющенко на заседании Кабмина представил нового секретаря СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на заседании Кабинета Министров представил нового секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к участникам заседания правительства, Президент сказал: «Я хочу представить вам секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент подписал указ о назначении Р.Богатыревой на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.