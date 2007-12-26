Борис Колесников не знает, вышел ли Ахметов из Партии Регионов
11:36, 26 декабря 2007Политика
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То есть думает, что знал бы...
Народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ опровергает информацию, распространенную в СМИ, о том, что Ринат АХМЕТОВ подал заявление о выходе из Партии регионов.
В комментарии УНИАН он отметил, что не располагает такой информацией. «Я думаю, что я бы знал, если бы такое заявление было», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.
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