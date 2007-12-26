Председатели парламентских комитетов (список)

В Верховной Раде роздано постановление об утверждении составов парламентских комитетов.

Согласно с этим постановлением, комитеты Верховной Рады распределены следующим образом:

- комитет аграрной политики и земельных отношений – Николай Присяжнюк (Партия регионов)

- комитет по вопросу строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики – Владимир Рыбак (Партия регионов)

- комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией – Игорь Калетник (КПУ)

- комитет по вопросам бюджета – Николай Деркач (Блок Литвина)

- комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления – Александр Омельченко ("НУ-НС")

- комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий чернобыльской катастрофы – Анатолий Семинога (БЮТ)

- комитет по вопросам экономической политики – Александр Ткаченко (КПУ)

- комитет по вопросам европейской интеграции – Борис Тарасюк ("НУ-НС")

- комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Виктор Швец (БЮТ)

- комитет по иностранным делам – Олег Билорус (БЮТ)

- комитет по вопросам культуры и духовности – Владимир Яворивский (БЮТ)

- комитет по вопросам науки и образования – Владимир Полохало (БЮТ)

- комитет по вопросам национальной безопасности – Анатолий Гриценко ("НУ-НС")

- комитет по вопросам здравоохранения – Татьяна Бахтеева (Партия регионов).

- комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности – Николай Мартыненко ("НУ-НС")

- комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов – Валерий Сушкевич (БЮТ)

- комитет по вопросам налоговой и таможенной политики – Сергей Терехин (БЮТ)

- комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений – Игорь Шаров (Блок Литвина)

- комитет по вопросам правовой политики – Сергей Мищенко (БЮТ)

- комитет по вопросам правосудия – Сергей Кивалов (Партия регионов)

- комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства – Наталья Королевская (БЮТ)

- комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады – Александр Ефремов (Партия регионов)

- комитет по вопросам свободы слова и информации – Анна Герман (Партия регионов)

- комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма – Павел Костенко (БЮТ)

- комитет по вопросам социальной политики и труда – Василий Хара (Партия регионов)

- комитет по вопросам транспорта и связи – Владимир Козак (Партия регионов)

- комитет по вопросам финансов и банковской деятельности – Николай Азаров (Партия регионов).