В 11.00 Ющенко проведет совещание с Тимошенко и Яценюком
10:22, 26 декабря 2007Политика
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... и можно идти на Кабмин
Сегодня в 11.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
Как сообщается на официальном сайте Президента, это мероприятие обозначено в сегодняшнем графике В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня же В.ЮЩЕНКО примет участие в расширенном заседании Кабинета министров.
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