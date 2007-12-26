В 11.00 Ющенко проведет совещание с Тимошенко и Яценюком

Сегодня в 11.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщается на официальном сайте Президента, это мероприятие обозначено в сегодняшнем графике В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня же В.ЮЩЕНКО примет участие в расширенном заседании Кабинета министров.