Оппозиция насчитала миллион участников Народного вече на Майдане

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба партии «УДАР».

Народное вече началась с исполнения Гимна Украины. На сцену вышли представители разных конфессий и церквей, все члены Инициативной группы «Первого декабря», общественные активисты, журналисты, лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.

Как добавили в пресс-службе «Свободы», граждане, которых собралось несколько сотен тысяч на Майдане, требуют импичмента Президента Виктора Януковича, досрочных парламентских и президентских выборов, отставки правительства Николая Азарова, возбуждения уголовного дела против министра внутренних дел Виталия Захарченко, наказания всех виновных в избиении мирных граждан 30 ноября и 1 декабря. Также община требует немедленного освобождения всех политических заключенных.

Люди скандируют: «Зека – геть!», «Відставка!», «Банду – геть!», «Зека – на нари!», «Революція!», «Слава Україні!», «Героям Слава!».

Люди продолжают подходить, отмечается в сообщении.