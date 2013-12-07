Ефремов извинился за неточность в заявлении о похищении сына экс-нардепа

В пятницу, 6 декабря, в эфире ток-шоу «Шустер live» на телеканале «Интер» Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил о том, что вечером в одном из районов Киева был похищен сын бывшего народного депутата от Партии регионов, а его спутник – сын поcла Казахстана в Украине - был избит.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

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Глава парламентской фракции Партии регионов приносит свои извинения за допущенную неточность. Как выяснилось, избитым оказался другой гражданин Казахстана.