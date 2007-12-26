Блок Литвина предлагает продлить мораторий на продажу земли на два года

Народный депутат от Блока Литвина Екатерина ВАЩУК предлагает продлить до 1 января 2010 г. мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, действие которого завершается 1 января 2008 г.

Как сообщает официальный интернет-портал Верховной Рады Украины, Е.ВАЩУК подала в ВР соответствующий законопроект (регистр. № 1051) о внесении изменений в раздел Х "Переходных положений" Земельного кодекса Украины (относительно продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения).

Автор законопроекта убеждена, что на сегодняшний день не выполнено главное условие введения рынка земель сельскохозяйственного назначения - не были приняты законы о рынке земель и о государственном земельном кадастре.

По мнению Е.ВАЩУК, принятие законопроекта позволит разработать Земельным кодексом пакет законов, которые бы предотвратили возможные злоупотребления и преступные действия в вопросах земельной собственности, а также позволит избежать обнищания украинского народа и скупки земель Украины отечественными и иностранными магнатами.