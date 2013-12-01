Многотысячная колонна движется от памятника Шевченко к Майдану Незалежности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Баткьивщина», колонну возглавляют лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и депутаты от оппозиции.

К акции присоединились также европейские дипломаты, вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, бывший председатель Европарламента Ежи Бузек, бывший глава польского правительства, лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качинский.

Люди держат в руках флаги Украины, ЕС, а также партийные флаги.

Колонна скандирует ”Банду – прочь!”, ”Киев – вставай!”.

Как, информирует пресс-служба, на станции метро ”Университет”, которая находится рядом с парком Шевченко, где собирались люди, остановили эскалаторы, работающие на выход. На станции скопились большое количество людей.

Сейчас эскалаторы заработали, но они все время останавливаются. Поэтому люди вынуждены подниматься пешком. В метро громко скандируют ”Банду – прочь!”.

Также сообщается, что поезда метро проходят без остановок станцию метро ”Площадь Льва Толстого”, которая также находится возле парка Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли защиту в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находилось от 20 до 40 тысяч граждан.

Сегодня в 12.00 возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве началось Народное вече.