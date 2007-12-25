В ПР указали Тимошенко, что делать недопустимо

Фракция Партии регионов обращается к правительству с просьбой прекратить политическую люстрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО заявил лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сегодня от политической люстрации страдают, в первую очередь, специалисты среднего звена. «Это делать недопустимо», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Кабинет Министров под его руководством никогда не увольнял людей без весомых оснований.

«Увольнения не должны происходить по политическим признакам, эту практику нужно завершать», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что новой власти необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить тот кадровый потенциал, который есть в стране.