Вечернего заседания Рады сегодня точно не будет - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал в комментарии журналистам.

“Вечернего заседания сегодня не будет точно. Потому что нет фундамента, на базе которого можно проводить это заседание”, - сказал он.

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Ефремов также добавил, что сегодня вопрос не в том, какие законы принимать или не принимать, а в том, как стабилизировать ситуацию в стране.

Кроме того, Ефремов отметил, что у Партии регионов есть “продуманный” план действий.

“Это наш план действий. А нам нужно разработать общий план действий в целом политических сил, которые есть в государстве”, - сказал депутат.