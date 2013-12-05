Вечернего заседания Рады сегодня точно не будет - Ефремов
10:58, 05 декабря 2013Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что вечернего заседания парламента сегодня не будет.
Ефремов говорит, что у ПР есть "продуманный" план действий
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал в комментарии журналистам.
“Вечернего заседания сегодня не будет точно. Потому что нет фундамента, на базе которого можно проводить это заседание”, - сказал он.
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Ефремов также добавил, что сегодня вопрос не в том, какие законы принимать или не принимать, а в том, как стабилизировать ситуацию в стране.
Кроме того, Ефремов отметил, что у Партии регионов есть “продуманный” план действий.
“Это наш план действий. А нам нужно разработать общий план действий в целом политических сил, которые есть в государстве”, - сказал депутат.
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