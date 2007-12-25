Тимошенко не будет протестовать против решения Ющенко по Богатыревой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настроена на конструктивное сотрудничество с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и не намерена возражать против его кадровых решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам, комментируя назначение представителя Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ на должность секретаря СНБО.

«В наших двух командах, которые создали коалицию, существует договоренность о размежевании ответственности по тем или другим уровням власти. В соответствии с Конституцией является очевидным, что назначение секретаря СНБО является компетенцией Президента, и для этого ему не нужно никаких согласований и визирования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что настроена на сотрудничество со всеми руководителями, которых назначает Президент Украины.

«Я хочу завершить любые противостояния между разными ветвями власти», - сказала она.