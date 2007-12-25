Тимошенко обещает в бюджете-2008 только хорошие новости

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в проекте Госбюджета на 2008 год будет предусмотрено существенное повышение пенсий и заработных плат.

Об этом она заявила сегодня во время встречи с лидером Партии регионов, председателем оппозиционного правительства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«В бюджете вы увидите только хорошие новости», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что у Кабинета Министров очень мало времени для того, чтобы сформировать проект Госбюджета-2008.

При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмин в проекте Госбюджета «значительно оптимизировал доходы и расходы, а также предусмотрел средства на социальные выплаты». «Мы не только не ухудшили социальные показатели, а наоборот их улучшили», - сказала она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в проекте Госбюджета на следующий год предусмотрены средства на возвращение сбережений граждан Украины, которые хранились в Сбербанке СССР.

По ее словам, 60% вкладчиков в следующем году полностью получат свои сбережения, а другие выплаты будут осуществлены в течение 2009 года.

Кроме того, по словам премьер-министра, новое правительство предусмотрело все антиинфляционные меры, чтобы не допустить вздорожания товаров. В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО высказалась за то, чтобы и оппозиция приобщилась к совершенствованию Госбюджета-2008.

«Я хочу, чтобы мы показали, что оппозиция и власть смогут совместно работать над бюджетом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК обратится к Николаю АЗАРОВУ (министр финансов оппозиционного правительства), который в оппозиционном правительстве руководит вопросом принятия госбюджета, для того, чтобы оппозиция и власть наработали совместный проект документа.